Fa guidare l’auto dalla figlia di 17 anni: 5.667 euro di multa

(red.) Faceva guidare la propria vettura dalla figlia di 17 anni che portava in giro nella macchina, insieme con il padre, anche il fratellino più piccolo. Una pattuglia della Polizia Stradale di Brescia li ha fermati a un posto di controllo a Concesio.

Al volante la giovanissima, naturalmente priva di patente. A bordo, come passeggeri, il padre di origine serba proprietario del veicolo e il fratellino di nove anni, sistemato sul sedile senza l’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Poiché la conducente era minorenne, di tutte le violazioni – prima di tutto la guida senza patente e senza averne i requisiti – deve rispondere il padre nella sua veste di esercente della potestà genitoriale. Tra le sanzioni anche quella per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del bimbo passeggero. In tutto si è trattato di una cifra importante: complessivamente 5.667 euro oltre al fermo del veicolo.