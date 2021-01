Brescia, coppia di anziani intossicati in casa salvati dalla Polizia locale

(red.) Alle prime ore di ieri, domenica 24 gennaio, una coppia di anziani residenti al primo piano di una palazzina in via Camozzi a Brescia, in città, è stata salvata dopo aver rischiato di morire soffocata a causa del fumo innescato da un principio d’incendio divampato poco prima. Le fiamme sarebbero partite da un cattivo funzionamento di una stufa a gas presente nella camera da letto e che ha poi portato il fumo a diffondersi nelle altre stanze.

E’ stato un altro inquilino a quell’ora, intorno alle 7, ad avvertire un forte odore di bruciato avvertendo prima i vigili del fuoco e poi la Polizia locale. I primi a muoversi sono stati gli agenti della municipale dal vicino comando di via Donegani e che, verificato come la porta fosse chiusa dall’interno, hanno raggiunto un terrazzino da dove hanno infranto una finestra per far uscire il fumo.

Subito dopo si sono mossi verso l’abitazione trovando i due anziani, di 82 e 83 anni, sdraiati a terra e ancora coscienti. Sul posto erano state allertate anche le ambulanze che hanno trasportato i due in codice giallo al Città di Brescia per sottoporsi alla terapia iperbarica. Infine, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento, poi dichiarato inagibile.