Brescia, anziana cade in casa e non riesce ad alzarsi. Arrivano i Vvf

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio, i vigili del fuoco e i soccorritori sono stati impegnati in un intervento nella zona di Campo Marte a Brescia, in città. Un’anziana è rimasta infatti vittima di una caduta in casa sbattendo la testa e probabilmente a causa di quel colpo non riusciva a rialzarsi in piedi.

Le sue grida hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono mossi prima i vigili del fuoco che sono entrati da una finestra, dando poi spazio ai sanitari per soccorrere la donna. Le sue condizioni per fortuna non erano gravi.