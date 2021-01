Folle corsa con la Maserati Ghibli, 45enne denunciato

(red.) Che cosa teneva nascosto nella sua potente Maserati Ghibli il 45enne bergamasco di Adrara San Rocco che l’altro giorno, a Capriolo, alla vista di una pattuglia delle forze dell’ordine si è dato alla fuga sul filo dei 150 chilometri all’ora finché, dalle parti di Grumello del Monte, la Maserati è riuscita a seminare gli inseguitori?

Questo si stanno chiedendo i carabinieri, protagonisti insieme con la Polizia locale di un inseguimento a tutta velocità a cavallo delle province di Brescia e Bergamo.

A tradire il 45enne sono state le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso la targa della Maserati. Così i militari dell’arma sono andati a suonare a casa del proprietario il quale, forse, era convinto di averla fatta franca.

L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sembra che in passato sia già entrato nel mirino per presunti reati fiscali e finanziari. Naturalmente non ha spiegato ai carabinieri le ragioni della fuga: i suoi documenti e quelli dell’auto sembrerebbero in regola, quaindi il suo comportamento è ancora più inspiegabile e inevitabilmente sospetto. Le indagini proseguono.