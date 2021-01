Contrabbandiere rumeno latitante arrestato a Desenzano

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 22 gennaio, gli agenti bresciani del commissariato di Polizia di Desenzano del Garda hanno arrestato un 41enne rumeno, N.I. le iniziali, sul quale era pendente un mandato di arresto europeo. Infatti, era stato condannato dal tribunale nel Paese di origine a 5 anni e mezzo di reclusione per associazione a delinquere e contrabbando di tabacchi.

Fatti che aveva messo in atto nel 2008, 2012 e 2016 nel momento in cui il 41enne, con altri connazionali, contrabbandava tabacchi tra Moldavia e Ucraina per evitare la tassazione nazionale. Gli agenti di Polizia di Desenzano hanno ricevuto una segnalazione dal Servizio di Cooperazione Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale e hanno identificato il ricercato residente nella cittadina gardesana.

Notificato il mandato di arresto europeo, è stato portato nel carcere di Brescia in attesa dell’estradizione da parte della procura per scontare la pena in Romania.