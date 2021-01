Valcamonica, controlli dei Cc: arresti per spaccio ed evasione

(red.) Nel fine settimana tra sabato 16 e domenica 17 gennaio i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati in una serie di controlli, soprattutto nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. In un posto di blocco lungo la statale 42 del Tonale è stato fermato in auto un 47enne pregiudicato di Esine che si trovava con un 25enne tunisino irregolare. A quel punto è scattata la perquisizione del veicolo che ha portato a trovare 112 grammi di cocaina e quindi per il 47enne è scattato l’arresto.

In un altro intervento a Malegno i militari hanno notato nei pressi del cimitero del paese un uomo di 60 anni già noto alle forze dell’ordine per essere stato arrestato tre volte in passato e sempre per spaccio. I carabinieri hanno quindi atteso che il pusher raggiungesse il parcheggio vendendo due grammi di cocaina a una cliente. Lo spacciatore è stato fermato e arrestato per la quarta volta con la convalida.

Infine, un 26enne di Edolo è finito in manette per essersi fatto trovare in giro nonostante fosse costretto agli arresti domiciliari. Era accusato di una rapina commessa ai danni di una farmacia in via dei Mille a Brescia alla fine del 2019. In quella circostanza il venditore insieme alla Polizia locale lo avevano fermato e portandolo all’arresto, con la concessione dei domiciliari. E ora dovrà rispondere di evasione.