Montichiari, ladri al centro diurno per disabili: via computer e tablet

(red.) E’ stata una pessima sorpresa quella che si sono trovati davanti ieri, lunedì 18 gennaio, gli operatori della cooperativa La Sorgente che gestisce il centro diurno per disabili e il laboratorio Giraluna a Montichiari, nella bassa bresciana. Come dà notizia il Giornale di Brescia, i malviventi hanno approfittato del fine settimana tra sabato 16 e domenica 17 per raggiungere il colle San Pancrazio e da qui via Matteotti entrando nella struttura.

Hanno rubato tablet, computer e portatili per un totale di una decina di pezzi. Tutti strumenti fondamentali per chi frequenta il centro disabili e visto che attraverso questi dispositivi sono in grado di comunicare. E i ladri non hanno mancato di colpire anche nel vicino laboratorio portando via qualche soldo. Non è la prima volta che la sede finisce nel mirino dei soliti malintenzionati e ieri, di fronte all’ennesimo episodio, gli operatori hanno denunciato la situazione ai carabinieri.