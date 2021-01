Brescia, estorce denaro su immagini hot di una 14enne. Arrestato

(red.) Nelle ore intorno a martedì 19 gennaio gli agenti della Polizia postale di Brescia hanno arrestato un 21enne di origine egiziana accusato di estorsione ai danni dei genitori di una giovane di 14 anni di cui proprio il 21enne finito in manette aveva delle immagini scabrose. L’indagine della Polizia è scattata dopo una denuncia degli stessi genitori dell’adolescente che erano stati costretti a pagare 1.200 euro in contanti al giovane per evitare che diffondesse immagini intime della ragazzina frequentata per un certo periodo dall’egiziano.

Ma non solo, perché lo stesso ragazzo in cambio della distruzione di quei materiali aveva chiesto alla stessa 14enne di compiere atti sessuali. A quel punto i genitori avevano pagato quanto pattuito, ma subito dopo si erano sentiti dire di dare altri 5 mila euro. Per questo motivo è partita la denuncia alla Postale. Gli agenti si sono messi d’accordo con gli stessi genitori per fissare un appuntamento e lo scambio.

Così le forze dell’ordine sono riuscite a pedinare e osservare il 21enne fino ad arrestarlo in flagrante al momento di ricevere il denaro. In seguito si è proceduto anche con la perquisizione del giovane e portando al sequestro di un cellulare dove erano presenti diverse immagini pedopornografiche. Per l’estorsore sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Canton Mombello a Brescia. Ma la Postale vuole cercare di capire se ci siano anche altri coinvolti in questo misfatto.