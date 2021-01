Atto vandalico al cantiere Tav di Calcinato, cinque giovani nei guai

(red.) I primi ad essere beccati e a finire nei guai subito dopo i fatti erano stati due 18enni. Si fa riferimento all’attacco vandalico, ma non solo, messo in campo alla metà di novembre ai danni del cantiere dell’alta velocità tra Calcinato e Mazzano, nell’hinterland bresciano. In quell’occasione un gruppo di cinque ragazzi attraverso un campo vicino era riuscito a raggiungere l’area del cantiere colpendo i mezzi da lavoro a sassate prima di dare fuoco. Ma si era riuscito a evitare che il rogo si espandesse nell’intera area di lavoro.

A due mesi di distanza da quei fatti i carabinieri della stazione locale di Calcinato che sono al lavoro hanno identificato altri tre ragazzi responsabili di quei fatti. Di questo dà notizia Bresciaoggi. A questo punto i cinque sono in attesa di eventuali provvedimenti della procura di Brescia per l’accusa di danneggiamento. Ma non solo conseguenze giudiziarie, perché i cinque giovani dovranno anche risarcire il danno commesso da circa 100 mila euro.

Tra l’altro si erano resi responsabili anche di un incendio divampato all’interno di una cascina abbandonata a Mazzano. Ai due giovani subito dopo i fatti e poi agli altri tre si era arrivati anche per una leggerezza degli stessi vandali che si erano ripresi in un video postato su Instagram. In aggiunta a tutto quello che rischiano, si aggiungono anche le sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-contagio, non avendo rispettato il divieto di spostarsi tra Comuni e vigente in quel periodo.