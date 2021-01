Paurosa carambola a Castegnato: tre persone ferite

(red.) Una carambola fra tre veicoli si è verificata intorno alle 9,30 della mattina di sabato all’altezza del raccordo della A35 BreBeMi nel territorio del comune di Castegnato. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Chiari si sono scontrati un furgone che stava facendo consegne per Amazon e un altro mezzo che stava trasportando attrezzature da un cantiere della Franciacorta.

Scontrandosi, i due automezzi sono andati in testacoda finendo addosso a una Jeep Renegade e agganciando il fuoristrada fino a fermare la propria corsa contro il guardrail. Le tre persone che si trovavano a borso dei veicoli sono rimaste incastrate tra le lamiere e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Tre quindi i feriti, soccorsi dagli operatori del 118 di Ospitaletto e Travagliato.

Un uomo di 45 anni è stato trasportato al pronto soccorso della clinica Sant’Anna, mentre un ragazzo di 27 anni e una ragazza di venti sono stati ricoverati all’ospedale Civile di Brescia. Il raccordo è stato chiuso fino a dopo le 11 per il recupero dei mezzi incidentati.