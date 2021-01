La madre sta male in casa e i due bambini la salvano

(red.) La mamma stava male, ma i due bambini che si trovavano da soli in casa con lei non si sono persi d’animo, facendo arrivare i soccorsi. E’ successo nel pomeriggio di sabato in via della Valle a Brescia.

Il padre si trovava in un’altra provincia per lavoro quando improvvisamente la donna ha avuto un malore. I ragazzi, dopo il primo momento di scoramento non sono stati fermi, ma sono corsi a suonare alla porta di un vicino che vive in un appartamento sullo stesso pianerottolo. L’uomo per fortuna era in casa ed è stato lui a telefonare per chiedere assistenza.

E’ arrivata una pattuglia della Squadra Volante della questura di Brescia e anche un’ambulanza del 118. La madre è stata trasportata in codice giallo, poi diventato verde, all’ospedale. Il padre dei due piccoli è stato contattato e in attesa del suo arrivo i figli sono stati custoditi in questura.