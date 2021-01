Boscaiolo abusivo faceva legna nella zona protetta

(red.) Un uomo di 45 anni, originario di Pompei ma abitante a Bedizzole, è stato colto dalla Polizia Locale di Lonato mentre faceva la legna nel Parco del Mincio, zona protetta, proprio nel tratto che s’incunea tra il territorio del comune di Lonato e quello di Castiglione delle Stiviere, a contatto con l’area tutelata delle Colline Moreniche. Lo scrive Bresciaoggi che racconta come il 45enne, attrezzato con motosega, tiranti, ascia e carrellino per il trasporto della legna, sia stato segnalato ai vigili di Lonato da un volontario della rete di Controllo del vicinato.

Seguendo dei rumori sospetti è stato scoperto il boscaiolo abusivo mentre stava sfrondando con l’ascia i rami di un albero, accanto a una catasta di fascine e trochetti di legno raccolta illegalmente e pronta per essere caricata.

La pattuglia della Polizia locale ha verificato che il 45enne non aveva abbattuto nessuna pianta, avendo tagliato il legname da tronchi e rami caduti. E’ stato identificato e costretto ad abbandonare il materiale. Sarà la direzione del parco, dopo aver letto il verbale, a comminare la sanzione in base al regolamento della Riserva e alle leggi.

La stessa oasi protetta è stata in passato già colpita dai tagliaboschi illegali: le Guardie ecologiche volontarie avevano scoperto una piccola radura di 75 metri quadri in cui il bosco era stato tagliato per lasciare spazio a una piattaforma coperta da un telone, una specie di campeggio abusivo con tanto di fuoco e un vecchio tavolo con sedie impagliate, segnalato dalle guardie ai carabinieri forestali.