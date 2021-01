Botticino, scippata della borsa in strada da due ladri in moto

(red.) L’altro pomeriggio, giovedì 14 gennaio, una signora è rimasta vittima di uno scippo in via Tito Speri a Botticino, in un episodio di cui dà notizia Bresciaoggi. La donna si stava muovendo a piedi su un margine della strada quando è stata avvicinata da una moto con a bordo due persone, entrambe con il casco. Il passeggero ha quindi allungato la mano per rubare la borsa della donna, che a sua volta ha provato a resistere inutilmente per poi cadere a terra.

Tutto è successo all’altezza di un semaforo e tra l’altro davanti agli occhi di alcuni testimoni che si sono prodigati nell’assistere la vittima, per fortuna senza riportare alcuna ferita. All’interno della borsa c’era qualche soldo e i documenti di cui i malviventi si sono dovuti accontentare. La donna non ha potuto fare altro che denunciare il fatto alle forze dell’ordine. Per risalire ai malviventi si spera in un aiuto delle telecamere presenti lungo la via.