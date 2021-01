Bassa Bs, tre furti di arnie con un milione di api in pochi giorni. Si indaga

(red.) Nella bassa bresciana un apicoltore si è rivolto ai carabinieri presentando una denuncia dopo essere rimasto di nuovo vittima di un furto di arnie contenenti centinaia di migliaia di api. Come rivela lo stesso titolare, non è la prima volta che gli succede di una sparizione del genere. Era già successo alla metà di dicembre a San Paolo e due volte, l’ultima pochi giorni prima di lunedì 11 gennaio, ad Azzano Mella.

L’apicoltore, titolare di un’azienda che possiede centinaia di famiglie di api, ha denunciato la situazione a causa degli ingenti danni riportati. Non solo per gli attrezzi, ma anche perché la produzione di miele ne risentirà per migliaia di euro. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Verolanuova.