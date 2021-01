Folle corsa con droga sull’Audi rubata: presi a Orzinuovi

(red.) L’inseguimento è iniziato nella Bassa Bergamasca, ma si è concluso solo su un marciapiede di via Adua a Orzinuovi. In manette sono finiti due uomini di origine marocchina – di 35 e 36 anni – che si trovavano a bordo di un’auto rubata all’interno della quale è stata trovata droga. Dove fossero diretti i due arrestati e con quali intenzioni al momento non è dato sapere, ma sull’episodio che all’ora di pranzo di sabato ha messo in allarme le forze dell’ordine della Bassa stanno indagando i carabinieri.



Segnalata nella zona di Crema, l’Audi A3 bianca ribata in provincia di Milano nell’ottobre scorso, è stata intercettata nei pressi di Romano di Lombardia da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Treviglio ma, anziché fermarsi all’alt l’uomo alla guida ha iniziato a schiacciare l’acceleratore a tavoletta, inseguito dalle auto dell’Arma.

La corsa a folle velocità con sgommate, semafori rossi bruciati, inseguiti dalle sirene spiegate sulle strade della Bassa si è concluso verso le 13 a Orzinuovi, sulla rotatoria tra via Adua e via Montenero, dove il guidatore ha fatto la rotonda contromano urtando una Qashqai che arrivava dalla parte opposta.

L’Audi è finita contro il marciapiede e gli airbag si sono aperti, i due uomini che l’occupavano hanno provato a fuggire a piedi. Il passeggero è stato preso subito, mentre l’altro è stato raggiunto poco lontano, mentre cercava di passare inosservato tra i clienti di uno dei supermercati di via Adua.

I suoi spostamenti sono stati segnalati ai militari dalla gente che si trovava nella zona. I carabinieri hanno sequestrato 125 grammi di eroina e 20 di cocaina, in parte li aveva addosso uno dei due, in parte erano stati lanciati dall’auto in fuga mentre si trovava a Fontanella, nella Bergamasca. Per loro l’arresto con le accuse di ricettazione, resistenza, guida pericolosa e possesso di droga.