Inseguimento con l’auto non assicurata da Rovato a Travagliato: arrestato

(red.) L’altra mattina, giovedì 7 gennaio, le strade della provincia di Brescia sono tornate a essere teatro di un inseguimento. E’ successo nel momento in cui un 40enne di Brescia alla guida di un’utilitaria priva di assicurazione è entrato in territorio di Rovato, in Franciacorta. I portali di lettura delle targhe, infatti, hanno segnalato al comando della Polizia locale che quel veicolo non poteva transitare. A quel punto gli agenti si sono mossi intimando all’uomo di fermarsi, ma questo ha accelerato innescando l’inseguimento.

Alle sue spalle si sono posti gli operatori della municipale con il rinforzo dei carabinieri che hanno pedinato l’auto fino a Travagliato. E durante la corsa il 40enne ha anche danneggiato alcuni veicoli lungo la strada. Proprio all’ingresso di Travagliato l’uomo ha perso il controllo ed è finito fuori strada.

Subito dopo ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ieri, venerdì, nel processo per direttissima è arrivata la convalida dell’arresto, ma poi rimesso in libertà con l’obbligo di dimora nel paese di residenza.