Inseguimento da Paratico a Iseo sull’auto rubata: malviventi in fuga

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 5 gennaio, tutte le forze dell’ordine disponibili nella zona di Paratico sono state impegnate in un inseguimento ai danni di un’auto con a bordo quattro cittadini albanesi e che era risultata rubata prima di Natale a Romano di Lombardia, nella bergamasca. La segnalazione ha raggiunto la Polizia locale di Paratico attraverso il portale di letture targhe che ha registrato una Volvo X60 sospetta.

A quel punto la municipale, notata la vettura sulla strada, le ha intimato di fermarsi, ma il diniego dell’altra vettura ha portato all’inseguimento. In direzione di Clusane di Iseo, tra manovre pericolose e alta velocità sono arrivati in rinforzo anche i carabinieri e agenti della municipale di Adro e Iseo per tentare un effetto morsa.

Ma la vettura inseguita ha colto l’occasione dei pochi secondi in cui si stavano abbassando le sbarre del passaggio a livello in attesa del treno per cercare di seminare le forze dell’ordine. Tuttavia, in via Bonardi, una strada chiusa, i malviventi hanno dovuto abbandonare l’auto e fuggire a piedi. Si sta cercando di risalire ai quattro, mentre la Volvo è stata posta sotto sequestro.