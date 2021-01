Brescia: doveva scontare 4 anni, ammanettato in stazione

(red.) Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Brescia hanno arrestato un cittadino italiano di 52 anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione perché doveva scontare una pena di più di 4 anni per i reati di bancarotta fraudolenta, rapina e lesioni personali.

I poliziotti, a conoscenza del provvedimento emesso nei confronti dell’uomo, frequentatore abituale della zona della stazione cittadino, hanno intensificato i controlli e l’hanno individuato mentre stava per entrare in stazione. E’ stato preso e consegnato al carcere di Brescia.