Sampolino, litiga con la convivente e gli trovano marijuana

(red.) Litiga con la convivente, arriva la polizia e gli trova in casa la droga. E’ finito nei guai un uomo residente a Sanpolino in corso Bazoli, dove sono intervenuti la polizia di Stato, la polizia locale, un’ambulanza e anche un’unità cinofila.

Intorno alle 16,30 di sabato una donna 27enne straniera ha chamato il 112 raccontando di trovarsi fuori casa dopo aver litigato con il convivente. All’arrivo della polizia, che ha fatto esaminare la donna dai sanitari, l’uomo si è chiuso in casa rifiutandosi di aprire.

Un’ora più tardi, quando gli agenti sono riusciti a entrare, hanno chiamato un’unità cinofila della Locale per verificare la presenza di sostanze illegali ed è stata trovata marijuana in quantità definita non insignificante. Così il convivente è finito in questura per gli accertamenti del caso.