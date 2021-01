Verolanuova, va a casa della nipote e muore sulla soglia

(red.) Era uscito di casa il primo giorno dell’anno per andare a far visita a una nipote, ma quando è arrivato all’ingresso principale s’è accasciato per terra privo di vita subito dopo aver suonato il campanello.

Così è spirato a causa di un improvviso malore, questa mattina del 1 gennaio 2020, un 62enne abitante a Verolanuova.

La nipote s’è accorta della tragedia dopo essersi affacciata alla finestra perché lo zio tardava ad arrivare alla sua porta. E’ stata lei che, dopo averlo visto per terra, ha lanciato l’allarme ai soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimarlo, però, non è stato possibile far niente per salvare la vita del 62enne e l’eliambulanza che si era alzata in volo da Brescia ha dovuto rientrare.