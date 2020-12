Pagazzano (Bg), giovane operaio bresciano ferito mentre sposta pick-up

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 29 dicembre, un giovane operaio di 20 anni di Breno è rimasto infortunato a un piede dopo aver svolto un lavoro a Pagazzano, in provincia di Bergamo, per riparare un lampione a causa della nevicata. Ma la dinamica è legata al momento in cui si stava smontando il cantiere. Il 20enne stava cercando di spingere il pick-up dell’azienda incaricata e rimasto bloccato nel fango lungo la strada.

A un certo punto è rimasto agganciato con un piede alle catene ed è stato seriamente ferito all’arto. Subito i colleghi che erano con lui hanno allertato i soccorsi facendo portare il giovane operaio all’ospedale di Melegnano per sottoporlo a un intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Della ricostruzione si sono occupati i carabinieri di Treviglio.