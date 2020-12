Brescia, anziano investito sulle strisce da un’auto in via Milano

(red.) Nella tarda mattina di ieri, martedì 29 dicembre, un uomo di 78 anni è stato investito da un’auto in via Milano a Brescia e mentre, con un amico, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A un certo punto, intorno alle 12,30, è giunta una Kia condotta da una 66enne che ha travolto l’anziano. L’uomo è stato così sbalzato a terra dopo aver colpito anche il cofano della vettura. L’anziano, residente in provincia di Bergamo, era giunto nel bresciano per fare visita a un amico.

E nel momento di rientrare, proprio l’amico lo stava accompagnando lungo le strisce pedonali. Sul posto, dopo l’investimento, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia insieme agli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica.

Nello stesso tempo la conducente è stata sottoposta ai test dell’alcol e della droga che sono risultati negativi. Ma l’auto – alla guida della quale la donna ha confessato di essersi distratta – è stata sequestrata. L’uomo travolto è stato soccorso in codice rosso verso la Poliambulanza di Brescia.