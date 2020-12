Scossa di terremoto nel Veronese percepita anche a Brescia

(red.) Si è percepito chiaramente anche in provincia di Brescia il sisma che, alle 15,36, è stato registrato a Salizzole, in provincia di Verona. Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, la scossa è stata di magnitudo 4.4, con epicentro a 9 chilometri di profondità. In precedenza erano stati registrati altri due terremoti in quella zona: il primo, di magnitudo 3.4, è stato registrato alle 14:02, mentre il secondo, di magnitudo 2.8, alle 14:44.