Controlli in Valcamonica, quarantena violata: una donna denunciata

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 28 dicembre, in particolare la vigilia di Natale, una donna di 40 anni residente a Esine, in Valcamonica, nel bresciano, è finita nei guai durante un controllo da parte dei carabinieri. A un posto di blocco lungo la statale 42 del Tonale è stata fermata dai militari che hanno accertato la sua particolare posizione sanitaria. Infatti, la stessa donna pochi giorni prima si era sottoposta a un tampone risultato positivo al Covid-19, seppur lei fosse asintomatica.

Nel momento in cui è stata fermata tra Berzo Demo e Malonno e nonostante dovesse restare a casa per la quarantena, in quanto positiva, si è giustificata dicendo di dover raggiungere la propria azienda agricola. Ma questo motivo non le è stato sufficiente per evitare una denuncia.

I carabinieri della compagnia di Breno sono stati anche impegnati in altre attività nel periodo tra Natale e il fine settimana appena trascorso. Sempre lungo la statale 42 del Tonale è stato fermato un automobilista di 49 anni residente ad Angolo Terme il cui tasso alcolico era quasi quattro volte oltre il limite consentito. Per questo motivo si è visto ritirare la patente e anche sequestrare l’auto.