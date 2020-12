Motociclista con troppo alcol il giorno di Natale: beccato dai vigili

(red.) E’ finito nei guai un quarantenne bresciano fermato in via Milano dalla Polizia Locale di Brescia intorno alle ore 19 della sera di venerdì, giorno di Natale. Tornava a casa guidando la propria motocicletta dopo una giornata di festeggiamenti accompagnati da troppe libagioni.

Si trovava alla guida della sua Honda Cbr quando una pattuglia della Locale lo ha fermato per chiedergli il motivo della sua presenza sulle strade in città nonostante le restrizioni previste dal Dpcm per la zona rossa.

Purtroppo per il quarantenne, pare che il suo stato di ubriachezza fosse palese, al punto da convincere i vigili a sottoporlo all’etilometro. La verifica ha evidenziato un tasso alcolemico del sangue molto elevato, circa 2 grammi per litro. Risultato: sequestro della motocicletta e sospensione del patente.