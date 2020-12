Rapine a Cazzago e Cortefranca, in manette tre bergamaschi

(red.) Tre presunti rapinatori residenti a Castelli Calepio, ma ritenuti i responsabili di due rapine a mano armata compiute in provincia di Brescia nel mese di febbraio 2019, sono stati arrestati la mattina presto del giorno della vigilia di Natale dai carabinieri di Chiari. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Brescia e per i tre bergamaschi è stata applicata la custodia cautelare in carcere.

Ai tre uomini vengono attribuiti almeno due colpi nel Bresciano: il primo all’ufficio postale di Cazzago San Martino con due banditi a fare irruzione uno armato di pistola e l’altro di coltello, che aveva fruttato il magro bottino di 250 euro; il secondo al supermercato Famila di Corte Franca inserito all’interno del centro commerciale Le Torbiere, molto più redditizio perché pare abbia fruttato circa 10 mila euro.