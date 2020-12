Brescia, rissa tra giovani ubriachi. Ragazza rincorsa e aggredita

(red.) Le forze della Polizia di Stato di Brescia ieri, mercoledì 23 dicembre, sono state impegnate tra via Agostino Gallo e vicolo San Clemente, in città, a causa di una rissa scatenata da diversi giovanissimi, tutti ubriachi. Tanto che nella loro azione hanno anche aggredito una coetanea che si era rifugiata dietro il portone di casa dopo essere stata inseguita. Ma quella barriera non le è stata sufficiente, visto che gli stessi giovani hanno colpito il portone a calci e pugni per poi scagliarsi sulla giovane.

La stessa vittima ha sbattuto la testa e riportato qualche contusione, mentre sono stati i passanti e residenti a intervenire prima che tutto potesse degenerare. Sul posto sono poi arrivate alcune Volanti della Polizia di Stato, ma non è chiaro se qualcuno sia stato identificato o finito in questura.