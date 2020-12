Turbativa d’asta, rinviato a giudizio Renato Mazzoncini (A2A)

(red.) Renato Mazzoncini, amministratore delegato della multiutility A2A, controllata dai comuni di Brescia e Milano, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di turbativa d’asta. La vicenda che riguarda il manager, e che coinvolge altre 11 persone, è legata all’inchiesta sull’appalto per il trasporto pubblico di Parma vinto nel 2017 da Busitalia-Autoguidovie. In quel periodo Mazzoncini era amministratore delegato di Ferrovie dello Stato.

In un primo momento l’Ad dell’utility lombarda era accusato anche di corruzione tra privati e rivelazione di documenti segreti, ma è stato prosciolto.

“Europa Verde Brescia“, si legge in una nota, “chiede al nostro sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, le dimissioni dell’attuale amministratore delegato e direttore generale di A2A. Riteniamo necessario un ripensamento che porti l’amministrazione comunale a scelte condivise sul terreno della legalità e della trasparenza, per dirigere la più grande multiutily italiana. Chiediamo al nostro primo cittadino di far fare un passo indietro all’attuale amministratore anche per ragioni di opportunità, nei confronti dei cittadini bresciani, e ribadiamo la piena fiducia nell’operato della magistratura”.