Troppo alcol in corso Magenta: nei guai tre quarantenni

(red.) Oltraggio, resistenza, minacce a pubblico ufficiale. A finire nei guai per quella sfilza di accuse con risvolto penale sono stati tre bresciani, tra i 40 e i 45 anni, usciti sabato pomeriggio piuttosto su di giri da un tour nei bar della zona di corso Magenta, in centro città, dopo aver bevuto l’ultimo calice e, in seguito, aver anche avuto qualcosa da ridire con il barista.

Camminando tra corso Magenta e corso Zanardelli per la strada abbastanza affollata nell’ora dello shopping, giravano insieme con la mascherina abbassata e infastidendo i passanti. Un comportamento che, stando a quanto messo a verbale dalla Polizia Locale, è stato aggravato da pesanti insulti contro gli agenti che li avevano avvicinati invitandoli a riprendere il controllo e a indossare correttamente la protezione.

Nella foga della discussione e, forse, anche a causa dell’alcol, dalle parole sarebbero andati anche oltre. A quel punto sono stati ammanettati e trasportati presso il comando dei vigili di via Donegani dove non è stato facile farli tornare alla ragione. Così sono scattati gli arresti domiciliari e dovranno subire un processo per direttissima.