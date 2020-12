Verolanuova e Bedizzole, doppio furto ai benzinai con ruspe rubate

(red.) E’ stato un doppio colpo in stile militare quello avvenuto nella tarda serata di mercoledì 16 dicembre ai danni di due distributori di carburante a Verolanuova e Bedizzole, nel bresciano. In azione, in entrambi i casi, un gruppo formato da tre persone, tutte con il volto coperto dalla mascherina, che intorno alle 23 avevano raggiunto un piazzale di Verolanuova, nella bassa bresciana, per rubare un furgone. Lo stesso con il quale i malviventi hanno raggiunto la stazione di servizio “Q8 easy”, vicino al centro commerciale Verola Center.

Poco prima avevano rubato un mezzo agricolo da una vicina cascina e usato per sradicare le colonnine self-service. Quindi, hanno preso possesso dei soldi e hanno abbandonato il mezzo raggiungendo circa un’ora dopo un’altra stazione della Q8 in via Gavardina a Bedizzole. Anche qui, dopo aver rubato un escavatore, hanno rimosso dalla base le colonnine portando via altro denaro. In questo caso è scattato l’allarme collegato con l’istituto di vigilanza e mobilitando sul posto anche i carabinieri.

Ma ormai i ladri erano fuggiti, probabilmente verso l’autostrada A4 come ripreso dalle telecamere. Proprio le immagini riprese dagli occhi elettronici a Verolanuova e nel caso di Bedizzole potrebbero fornire dettagli sull’identificazione dei malviventi. Il colpo avrebbe fruttato circa 15 mila euro e sull’accaduto, probabilmente frutto di un piano organizzato, indagano i carabinieri di Desenzano e quelli di Verolanuova.