Materiale pedopornografico, raffica di arresti. Uno nel bresciano

(red.) C’è anche un bresciano tra i 432 utenti finiti nei guai nelle ore precedenti a giovedì 17 dicembre nell’ambito dell’operazione “Luna Park” che ha visto una serie di arresti in tutta Italia e all’estero per una maxi attività di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. E per quanto riguarda la nostra provincia, su disposizione della Polizia postale di Milano e della procura di Roma, la Postale di Brescia ha raggiunto l’abitazione di un 22enne a Desenzano del Garda.

Tra l’altro, non nuovo a questo genere di reati dopo essere già stato denunciato nel 2017. Lui è uno degli 81 italiani arrestati nell’operazione che ha portato a scoprire associazioni criminali in cui i componenti si scambiavano quei contenuti scabrosi tramite chat di Telegram e Whatsapp. In quei contenuti erano evidenti gli atti sessuali espliciti anche tra bambini. L’operazione ha portato a scoprire 159 gruppi e 16 associazioni a delinquere in cui operavano italiani e stranieri.

Nel caso del bresciano, il giovane si è visto sequestrare due cellulari dopo che in uno di questi erano presenti immagini e filmati. E’ stato quindi arrestato e portato in carcere con l’accusa di detenzione, ma si sta cercando di capire se lo stesso giovane si sia occupato anche di diffondere quei contenuti.