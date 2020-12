Coccaglio, Locale trova un canile abusivo. Proprietario nei guai

(red.) A Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano, la collaborazione dei cittadini è stata decisiva per consentire alla Polizia locale di trovare un canile abusivo. La municipale, insieme ai veterinari dell’Ats, ha raggiunto il posto indicato, nella zona industriale del paese, trovando la struttura realizzata senza alcun permesso e con all’interno diversi cani rottweiler.

Tutti gli animali erano in buone condizioni, ma gli spazi non erano adeguati. Il proprietario della struttura abusiva e anche dei cani verrà denunciato per aver costruito quel canile non autorizzato e rischia anche una sanzione. Nel frattempo dovrebbe ricevere l’ordine di abbattere quella struttura abusiva.