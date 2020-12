Brescia, rissa in piazza Paolo VI: arresto per i tre fermati dalla Polizia

(red.) Non solo le ferite, ma per loro sono scattate anche le manette. Si tratta dei tre giovani che nella prima serata di ieri, domenica 13 dicembre, sono stati coinvolti nella maxi rissa nei pressi della piadineria di piazza Paolo VI a Brescia. Sul posto si era mossa una Volante con la Polizia del commissariato del Carmine e fermando i tre, mentre tutti gli altri partecipanti erano riusciti a scappare.

I tre, secondo quanto è stato accertato, erano ubriachi e la rissa sarebbe scoppiata dopo una battuta da uno dei tre alla dipendente del locale. Il trio ha incassato colpi e pugni e uno di questi era stato portato al pronto soccorso con una contusione al polso destro e una prognosi di 5 giorni.

I tre fermati erano stati condotti in questura per rissa dove hanno incassato anche l’arresto, con una sanzione per ubriachezza. Sono un 26enne e un 25enne della provincia di Cremona e un bresciano di 25 anni.