Brescia Due, bocciodromo (chiuso da dpcm) nel mirino dei ladri

(red.) E’ una situazione preoccupante quella che arriva dal bocciodromo Lamarmora di via Rodi a Brescia Due, chiuso in questo periodo, come tutti i centri sportivi, nel rispetto delle disposizioni da dpcm. Il problema, come riporta il Giornale di Brescia, è che l’impianto da tempo è nel mirino di una serie di furti. E nei diversi casi spesso il danno è maggiore degli ammanchi, visto che i malviventi usano dei tombini per rompere le vetrate d’ingresso e aprirsi una breccia nel centro sportivo.

Un’evoluzione ancora più insistente, tanto che solo nell’ultima settimana sono stati tre i colpi all’indirizzo della struttura. Due sono avvenuti giovedì e venerdì facendo sparire qualche centinaio di euro (gli incassi sono ormai azzerati a causa della chiusura).

E sabato notte 12 dicembre è avvenuto un altro tentativo, ma in questo caso il servizio di vigilanza ha fatto scappare i ladri. Di fronte alle denunce, che si stanno rivelando inutili, si cercano nuove misure di vigilanza, come le reti di contenimento.