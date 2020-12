Calcinato, giovani vandali ubriachi alla Boschina. Un identificato

(red.) Poco meno di un mese fa, lo scorso 21 novembre, l’area della Boschina a Calcinato, nella bassa bresciana, era finita nel mirino di giovani vandali che, indotti dai fumi dell’alcol dopo una festa di compleanno di notte, si erano scagliati contro le attrezzature e il parco. I residenti che avevano notato quello scempio avevano allertato la Polizia locale per mettere in campo tutte le azioni possibili, anche tecnologiche, per scovare i vandali.

Attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, come dà notizia Bresciaoggi, si è riusciti a identificare uno dei coinvolti. Si tratta di un 21enne di Montichiari che è stato denunciato a piede libero per danneggiamento e anche multato per non aver rispettato le misure anti-Covid. Ora si continuerà a cercare anche gli altri responsabili.