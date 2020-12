Brescia, Polizia Locale sgombera una vecchia fonderia dismessa

(red.) Ieri mattina all’alba, giovedì 10 dicembre, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno compiuto un blitz all’interno di una vecchia fonderia lungo via Triumplina, non lontano dalla tangenziale Montelungo di Brescia, usata come alloggio di fortuna da una serie di persone, tutte magrebine. Nell’area vicina a via Passo dello Stelvio gli operatori della municipale hanno trovato otto persone, di cui quattro non in regola con il permesso di soggiorno e una destinataria di un ordine di carcerazione.

Proprio questa, che aveva cercato di fornire identità false, è stato portato in carcere dove dovrà scontare la pena. Altri quattro coinvolti, tutti irregolari, sono stati condotti al comando di via Donegani in vista di essere espulsi.

Gli agenti della Locale, durante il controllo, hanno anche trovato tracce di refurtiva che metteranno a disposizione dei legittimi proprietari, oltre ad allacci abusivi alla rete elettrica. Quella situazione era stata segnalata dagli stessi proprietari del capannone dismesso che ora, dopo gli ingressi murati da parte degli operatori, dovranno procedere con la messa in sicurezza.