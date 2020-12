Palosco (Bg), colpo in farmacia e cerca di tornare a Pontoglio: arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 10 dicembre i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari hanno arrestato un cittadino residente a Pontoglio per quanto aveva commesso a Palosco, nella vicina provincia di Bergamo. L’uomo, con alle spalle diversi precedenti giudiziari, ha raggiunto una farmacia all’interno della quale è entrato dopo aver sfondato la vetrata dell’ingresso principale con un tombino.

All’interno si è avventato sul registratore di cassa dal quale ha portato via solo i 50 euro presenti in quel momento. Subito dopo ha cercato di rientrare a casa non immaginando che i militari potessero controllare le vie di comunicazione proprio a causa della rapina. Così suo malgrado è finito nel mirino di un controllo.

Accertato il collegamento con il colpo commesso nella farmacia, per lui sono scattate le manette. Il denaro che aveva sottratto è stato restituito al proprietario, mentre il giudice delle indagini preliminari nel processo per direttissima ha convalidato l’arresto, concedendo all’uomo i domiciliari.