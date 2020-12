Lei, incinta, borseggiava mentre lui l’aspettava in macchina: presi a Ghedi

(red.) In una settimana sono riusciti a mettere a segno tre colpi nei supermercati della zona di Ghedi, ma l’ultimo è stato loro fatale e sono stati arrestati dai carabinieri della stazione locale. Un uomo e una donna di origine bulgara, ma residenti in provincia di Milano, borseggiatori in trasferta nella nostra provincia, sono stati identificati e denunciati per furto.

La procedura era semplice e collaudata. La donna, 23 anni e incinta quindi quasi insospettabile, si aggirava tra le scansie del supermercato in attesa dell’occasione buona. Teneva d’occhio le clienti anziane che avevano la borsa attaccata al carrello e, quando queste si allontanavano, metteva rapidamente le mani nella borsetta prelevando il portafoglio.

Con il bottino la ragazza usciva dal supermercato e fuori, nel parcheggio, l’attendeva il complice, un 58enne che stava pronto alla fuga a bordo di una vettura station wagon. I due intascavano il denaro in contanti e poi cercavano un biglietto che desse loro una traccia per individuare il codice bancomat della vittima. Si recavano subito presso lo sportello automatico di una banca e provavano a prelevare soldi dal conto.

L’ultimo colpo ha avuto come obiettivo una signora 60enne cliente del supermercato Famila, ma quando sono arrivati al bancomat e hanno prelevato 650 euro dal conto della vittima, i due sono stati bloccati dai carabinieri di Ghedi che, dopo le denunce dei giorni precedenti, tramite i filmati di sorveglianza avevano già individuato la ladra e acquisito il numero di targa della vettura guidata dal complice.

Era, dicevamo, il terzo colpo in pochi giorni: ne avevano messi a segno due al «Famila» di via per Isorella e uno all’Italmark di via Papa Giovanni XXIII. Ma i carabinieri sospettano la coppia di borseggiatori per altri 5 episodi commessi sempre nella zona di Ghedi in novembre.