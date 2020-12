La nonna chiama la Polizia, arrestato spacciatore 34enne

(red.) La situazione dei rapporti era talmente degenerata che gli era stato vietato di avvicinarsi alla casa dei suoi familiari, perciò immaginate cosa dev’essere passato per la testa della nonna che venerdì a mezzogiorno se l’è trovato sulla porta della propria abitazione di Brescia.

Lui, 34 anni con precedenti per spaccio, forse voleva soldi o un piatto di pastasciutta, forse invece i parenti ormai lo temono semplicemente perché ne hanno viste troppe e, dopo aver subito certi violenti scoppi d’ira incontrollabili, non si sa mai che cosa potrebbe succedere.

Fatto sta che la povera signora ha deciso di chiamare il 112 chiedendo l’intervento della Polizia. Vedendo gli agenti, l’uomo non ha voluto convincersi ad andarsene e avrebbe perso il controllo: nella colluttazione per bloccarlo, due poliziotti sono rimasti contusi.

La perquisizione personale ha fatto saltar fuori quasi 70 grammi di cocaina, una quindicina di hashish oltre a denaro contante che, secondo la polizia, avrebbe incassato spacciando. Così il 34enne è finito in manette ed è stato denunciato per resistenza, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il tribunale di Brescia ha confermato l’arresto e il giudice ha disposto l’obbligo di firma quotidiano.