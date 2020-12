Carpenedolo: pulviscolo dai rubinetti, Acque Bresciane al lavoro

(red.) Preoccupazione in alcune zone di Carpenedolo, dove dai rubinetti delle case scende acqua torbida e marroncina, non utilizzabile per bere, ma neppure per lavarsi. Che cos’è accaduto? I tecnici di acque Bresciane sono stati messi subito al lavoro per individuare e risolvere il problema, cercando di scoprire l’origine del pulviscolo che si è infilato nei tubi dell’acqua potabile, ma da più di una settimana non pochi cittadini si stanno lamentando di essere costretti a utilizzare l’acqua minerale per far da mangiare e per le abluzioni mattutine.

Se la causa è un intasamento di alcuni tratti della rete idrica, la situazione dovrebbe risolversi con lo spurgo al quale stanno lavorando gli uomini di Acque Bresciane. Le zone più colpite? Tutto attorno al centro sportivo Mundial di via Verga: via De Gasperi, via Cesare Abba, via 2 Giugno, via Lombardia e via Modigliani.

Per saperne di più, oltre che per calmare gli animi dei concittadini, il sindaco Stefano Tramonti ha scritto ad Acque Bresciane: «A seguito di numerose segnalazioni da parte di utenti che riscontrano da più giorni una difforme qualità dell’acqua, con residui di polvere e terra, si rimarca il grave disservizio procurato all’utenza, alla quale peraltro non viene resa alcuna comunicazione in merito: né sull’origine, né sulla durata e il comportamento da adottare», scrive il primo cittadino.

«Si sollecita un vostro urgente intervento risolutivo nonché un comunicato ufficiale all’Ente che rappresento che, in qualità di soggetto proprietario dell’infrastruttura di vostra gestione, diffonderà poi ai cittadini», conclude il sindaco di Carpenedolo.

«In seguito alle segnalazioni pervenuteci», si legge nella risposta di Acque Bresciane, «specialmente da residenti la cui rete idrica attinge dal pozzo del centro sportivo Mundial di via Verga, i nostri tecnici hanno verificato un trascinamento di pulviscolo, sul quale sono stati fatti degli interventi migliorativi. In seguito si è constatata una riduzione delle chiamate al numero verde 800.556595 e una normalizzazione della rete. Nel frattempo stiamo comunque installando un impianto pilota in loco per definire l’entità del trascinamento di sabbia e mettere in campo una soluzione definitiva. Ci scusiamo per i disagi arrecati: terremo informata l’amministrazione comunale sull’evolversi della situazione».