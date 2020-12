Valanga a Biorche: la Provincia chiude la Sp345

(red.) Ancora guai per la Strada provinciale 345 Delle Tre Valli, così chiamata perchè mette in comunicazione le valli Trompia, Sabbia e Camonica in provincia di Brescia.

Una valanga precipitata questa mattina all’altezza del chilometro 72+100 ha costretto le autorità provinciali a chiuderla in località Biorche, nel territorio del comune di Breno. Sulla SP345 è in corso il sopralluogo da parte del nivologo incaricato dalla Provincia.