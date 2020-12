Bagolino, malore al volante prima dello scontro. Muore a 55 anni

(red.) Si chiamava Giacomo Fontana, di 55 anni, la vittima del malore fatale che ieri mattina, martedì 1 dicembre, lo ha portato a perdere il controllo della sua Polo lungo la provinciale 669 in territorio di Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano. Come è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe avvertito i primi segnali di malore e per questo motivo aveva iniziato a rallentare e ad accostare nel momento in cui stava percorrendo la strada per raggiungere il posto di lavoro a Vestone.

L’uomo, infatti, lavorava come geometra alla Secoval che si occupa di fornire servizi ai Comuni della Comunità montana della Valsabbia. Dopo aver sbattuto contro il guardrail – nessun altro mezzo è rimasto coinvolto – erano subito scattati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lascia la madre e il fratello.