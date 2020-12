Brescia, scontro tra auto e bici in via Flero. Anziano a terra, è grave

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 30 novembre, un uomo di 81 anni è rimasto vittima di un incidente in bicicletta avvenuto in via Flero, all’altezza di un incrocio in una via verso il Villaggio Sereno, alla periferia di Brescia. E’ successo intorno alle 17 quando l’anziano, residente proprio nel quartiere, avrebbe sbandato nel momento di decidere all’ultimo quale via imboccare con la sua due ruote.

Dietro di lui, nello stesso senso di marcia verso Brescia città, c’era un 77enne alla guida di una Mercedes Classe B. L’impatto è stato inevitabile, facendo sbalzare il ciclista sull’asfalto e colpendo la testa a terra. Per fortuna chi proveniva dal senso opposto si è fermato in tempo evitando altri scontri. Sul posto si sono precipitati i soccorsi insieme alla Polizia locale.

L’anziano ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia in prognosi riservata e in condizioni ritenute gravi. Il conducente della vettura, un commerciante, è stato condotto al comando dove i test dell’alcol e della droga sono risultati negativi. La vettura è rimasta a disposizione della municipale per tutti gli accertamenti del caso.