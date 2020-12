Bagolino, malore mortale in auto per un 55enne al volante

(red.) Questa mattina, martedì 1 dicembre, un uomo di 55 anni è rimasto vittima di un tragico malore mentre guidava la propria auto in territorio di Bagolino, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8,15 nel momento in cui l’automobilista stava percorrendo la ex statale 669 verso il paese.

A un certo punto, quando ha iniziato ad accusare il malessere, ha accostato finendo contro il guardrail di protezione. Subito sul posto sono giunte l’automedica, un’ambulanza del paese, l’elicottero, la Polizia stradale e i vigili del fuoco. Ma per il conducente non c’era ormai più nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.