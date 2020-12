Brescia, riscaldamento guasto e monossido: famiglie fuori casa

(red.) Nella notte tra domenica 29 e oggi, lunedì 30 novembre, i vigili del fuoco di Brescia e gli agenti della Polizia locale sono stati chiamati a compiere un intervento in un edificio residenziale di via Sant’Angela Merici, in città. Sembra che un cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento al servizio della palazzina in cui vivono diverse famiglie abbia fatto rilasciare del pericoloso monossido di carbonio.

Per questo motivo, tre inquilini rimasti intontiti e confusi dopo averlo respirato sono stati condotti in ospedale per precauzione. Tutti gli altri, invece, sono stati portati in strutture alberghiere. Appurata la causa, si dovrà mettere mano alla riparazione dell’impianto per consentire ai residenti, al momento sgomberati, di poter rientrare a casa.