Furbetto della spazzatura beccato a Gussago dalla Locale

(red.) Quante volte guidando e vedendo sacchetti di sporco buttati a lato della strada, abbiamo pensato quanto sarebbe stato bello beccare uno dei tanti incivili furbetti della spazzatura, fotografarli e fargli arrivare una multa di quelle che lasciano il segno.

Bene, uno di questo sporcaccioni, che danneggiano tutta la comunità, è stato beccato dalla Polizia Locale di Gussago. Si tratta di un gussaghese che è stato scoperto mentre buttava illegalmente dall’auto un sacco dell’immondizia.

S’è preso una multa per abbandono di rifiuti, alla quale si è aggiuto il fermo del veicolo per tre mesi con il ritiro della carta di circolazione visto che gli era già stata ritirata la patente. E poi arriverà anche la sanzione da parte della Prefettura per guida con patente ritirata.

L’incivile infatti, dopo aver accostato in via Gramsci a Gussago, aveva abbandonato per terra i propri rifiuti domestici. Per sua sfortuna i vigili stavano arrivando in auto dalla direzione opposta e – anziché guardare dall’altra parte – hanno giustamente fatto inversione, fermando e contestando all’uomo il gesto, in violazione del regolamento municipale di igiene urbana. Controllando i suoi documenti, i poliziotti hanno poi scoperto che l’uomo era alla guida nonostante da più di un anno gli fosse stata ritirata la patente. Così, oltre alla multa per i rifiuti, passerà altri guai non da poco.