Coccaglio, vaga in mezzo alla strada senza documenti: morto investito

(red.) A metà serata di ieri, venerdì 27 novembre, un uomo di circa 30 anni non ancora identificato è stato investito e ucciso da un’auto lungo la provinciale 11 tra Coccaglio e Chiari, in Franciacorta, nel bresciano. E’ successo intorno alle 21,30 quando un operaio alla guida di una Nissan Qashqai e diretto al posto di lavoro per il turno di notte, si è trovato all’improvviso di fronte il giovane. L’impatto è stato inevitabile e il pedone è stato sbalzato in avanti per diversi metri.

Subito sul posto si sono mossi i soccorsi a bordo dell’automedica da Brescia e Bergamo e anche un’ambulanza da Roccafranca, ma per il pedone non c’era ormai più nulla da fare. Sul luogo sono giunti anche gli agenti della Polizia stradale di Iseo e i carabinieri di Cologne per ricostruire la dinamica. L’automobilista, sottoposto al test dell’alcol, è risultato negativo e tutto portava a suo favore. Il fatto che la strada fosse scarsamente illuminata, la corsa a bassa velocità e l’irruzione del giovane pedone morto al centro della corsia, non ha portato ad alcuna responsabilità nei confronti del conducente.

Tra l’altro gli stessi carabinieri si erano mossi verso quel punto prima che si verificasse l’incidente. Infatti, qualcuno aveva segnalato il pedone, forse uno straniero in stato confusionale o ubriaco, magari senza fissa dimora, che vagava lungo la strada. Addosso non aveva documenti per identificarlo e quindi si cercherà di trovare elementi utili dal cellulare dell’uomo o dalle impronte digitali se il 30enne risultasse regolare.