Brescia, 34enne arrestato dopo un inseguimento da film

(red.) Ieri mattina, giovedì 26 novembre, per circa venti minuti si è assistito a scene da film d’azione a Brescia, ma l’inseguimento era tutto vero. Nel mirino un uomo di 34 anni, italiano e residente a Capriolo, con diversi precedenti alle spalle, che ha iniziato la sua giornata da criminale raggiungendo alle 10,30 via Castagna e colpendo un ragazzo di 21 anni al quale aveva rubato il portafogli.

Subito dopo si è mosso verso via Milano salendo alla guida di una Matiz che l’anziano proprietario aveva parcheggiato alla postazione di autolavaggio. E di fronte alla rapina dell’auto è scattato l’allarme a tutte le forze dell’ordine. Prima la fuga verso il Villaggio Sereno dove ha speronato un’auto dei carabinieri, poi verso Folzano dove ha colpito altre vetture della Polizia locale prima che una di queste gli sbarrasse la strada in un accesso alla vicina pista ciclabile.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito nell’inseguimento, mentre Polizia e carabinieri devono fare i conti con i mezzi danneggiati. Il malvivente, bloccato e arrestato, è accusato di furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Portato al comando di via Donegani, è in attesa del giudizio per direttissima.