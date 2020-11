Coccaglio, insulta i vigili e brucia le multe in “diretta”: denunciato

(red.) Ormai sembra non esserci più rispetto nemmeno dei confronti delle forze dell’ordine. Dopo la persona che tra Padenghe e Manerba si è vendicato degli agenti della Polizia locale, per una multa, bucando gli pneumatici alle auto di servizio, un altro episodio incredibile e di cui dà notizia Bresciaoggi arriva da Coccaglio, in Franciacorta, nel bresciano.

Un ragazzo di 22 anni, infatti, è finito nei guai incassando una denuncia per diffamazione aggravata. Tutto era partito nel momento in cui in via Francesca gli agenti della municipale del Montorfano hanno fermato un trio che si trovava in giro senza un particolare motivo (in questo periodo serve l’autocertificazione con comprovate necessità).

Quando i tre hanno compreso di essere in torto, uno di loro ha aggredito verbalmente gli operatori riempiendoli di insulti. Tra l’altro, nel farlo si è ripreso con il cellulare mostrandosi anche mentre bruciava letteralmente le sanzioni che aveva ricevuto. Poi ha postato tutto sui social. Il giovane, denunciato, è stato poi convocato al comando dove si è scusato e ha rimosso il contenuto dal web.