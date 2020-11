Calcinato, dopo prelievo al bancomat fa fuggire ragazzini che lo circondano

(red.) Dallo scorso sabato sera 21 novembre gli agenti della Polizia locale e i carabinieri stanno indagando su un tentativo di aggressione andato in scena a Calcinato, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 18 quando, come dà notizia Bresciaoggi, un 30enne aveva appena prelevato una somma di denaro a un bancomat della filiale Unicredit di via Francesco Petrarca.

Subito dopo il giovane sarebbe stato circondato da un gruppo di ragazzini, forse con l’intento di prendergli il denaro. Ma le sue urla hanno attirato l’attenzione e la gang è fuggita. Per l’accaduto si stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza con cui risalire ai responsabili. Che non si esclude siano gli stessi che hanno vandalizzato un’auto nel centro del paese danneggiando una fiancata.